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Vinicius JuniorGetty Images

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Sessizlik anlaşması: Real Madrid, Vinicius ve Arsenal savaşını nasıl kazandı?

Transfers
Vinicius Junior
Real Madrid
La Liga
Arsenal
Brezilya
İngiltere

Brezilyalı yıldız maaş konusunda ne talep etti?

Real Madrid, mali anlaşmazlıklar yüzünden neredeyse çökmenin eşiğine gelen bir anlaşmada Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzatma konusunda nihai bir mutabakata vararak, son ayların en çok konuşulan transfer hikâyelerinden birine nokta koydu.

İspanyol "Sport" gazetesi, iki taraf arasındaki müzakerelerin bir buçuk yıl sürdüğünü ve oyuncunun mali talepleri nedeniyle büyük bir gerginliğe sahne olduğunu ortaya çıkardı. 

26 yaşındaki Vinicius, kariyerinin en önemli sözleşmesi olarak gördüğü bu anlaşmada, yıllık 30 milyon euroya varan net bir maaşın yanı sıra devasa bir yenileme primi ve imaj hakları maddelerinde iyileştirme talep etti.

Buna karşılık Real Madrid, temkinli tutumundan taviz vermedi ve soyunma odasındaki maaş yapısını bozmayı reddetti; kulüp, yıllık 22 milyon euro değerinde bir ilk teklif sundu ve bu, oyuncu tarafından anında reddedildi.

Sürpriz ise son haftalarda Arsenal'in transferde güçlü bir rakip olarak devreye girmesiyle geldi. Londra kulübü, müzakerelerdeki tıkanıklıktan faydalanmak için devasa bir mali teklif sunmaya hazır olduğunu gösterdi ve Real Madrid'in ağustos ayının başında yapılan kritik bir toplantıda meseleyi çözüme kavuşturmasından önce Brezilyalı kanat oyuncusunu ikna etmeye çok yaklaştı.

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Gazeteye göre dönüm noktası, Real Madrid'in teklifini iyileştirmeyi ve Vinicius'un taleplerine yaklaşmayı kabul etmesiyle geldi. Bu, kulüp yapısı içinde sabit bir maaşa dayanan, ancak başta yenileme primi olmak üzere büyük değişken prim ve teşvikler içeren, 22 milyon euroyu aşan bir mali paket aracılığıyla gerçekleşti.

Nihayetinde iki taraf, soyunma odasının istikrarını korumayı amaçlayan bir "sessizlik anlaşması" çerçevesinde tüm nihai rakamları gizli tutmakta anlaştı; böylece Vinicius'un yeni sözleşmesi, Mbappe, Bellingham ve diğer yıldızların sözleşmelerini yenilerken talep edecekleri bir ölçüt hâline gelmeyecek.

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