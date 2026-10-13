Special One çatışmalar dönemini başlatıyor

Reklam

Son haftalarda Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, tarzını değiştirmeye ve daha sert yönüne dönmeye başladı. Portekizli teknik adam, bir ay önce şöyle demişti: "Daha rahat hissediyorum. Sadece son zamanlarda değil, yıllardır tepkilerimi daha iyi kontrol ettiğimi düşünüyorum."

Gerçekten de basın toplantılarında bu şekilde göründü; hatta Beyazlı ekipteki ilk döneminin düşmanlarından biriyle, yani basınla bile uzlaşmış ve ölçülü bir tavır sergiledi. Bu bilgileri "Marca" gazetesi aktardı.

Ancak Atletico Madrid'e karşı oynanan derbideki tartışmalı hakem kararlarının ardından yapılan basın toplantısı bir dönüm noktası oldu.

Mourinho, Real Betis karşısında alınan yenilginin ardından niyetini ima etmişti, ancak çekingen bir şekilde. Nihayet Metropolitano'da elinde Valverde'ye yapılan sert müdahalenin fotoğrafının bulunduğu bir kağıtla ortaya çıktı ve şöyle konuştu: "İşlerin değiştiğini ve eskisi gibi olmadığını düşünüyordum, ama bana öyle olmadığını gösterdiler."

Reklam Reklam

Villarreal maçı öncesi yapılan basın toplantısı da bunu doğruladı. Hakemlere karşı tavrının yanı sıra, Kylian Mbappe'nin Valdebebas dışında geçirdiği iyileşme süreci nedeniyle basın da yeniden listeye eklendi. Mourinho artık "saçma" bir kampanya yüzünden suçlama parmağını doğrudan basına yöneltiyor ve Santiago Bernabeu'da duyulacak yuhalamaların gazeteciler için bir zafer olacağına inanıyor.

Related Topics

Gelecek maçlar ROM Şampiyonlar Ligi 15:00 RMA

"Marca" gazetesi haberini şöyle sürdürdü: "Villarreal karşısında yedek kulübesindeki tavrı bunu doğruluyor. Görevinde şimdiye kadar nispeten sakin görünen Mourinho, çok daha hareketli hale geldi. Neredeyse tüm maç boyunca ayakta durdu ve dördüncü hakeme öfkeyle itirazlarını dile getirdi. Hatta Foyth'un Mbappe'ye yaptığı sert müdahalenin ardından hızla ayağa kalkıp sahaya atladığında bir kez kaydı. Portekizli teknik adam sarı kart gördü, ancak bu onun mücadeleciliğini sürdürmesine engel olmadı."

Fakat Mourinho'nun bilinen görüntüsü, Vinicius Junior'ın (iptal edilen) golüyle yeniden sahneye çıktı. Portekizli teknik adam, sevincini göstererek 40 metrelik bir koşuya başladı ve korner bayrağına kadar gidip diğer oyuncularla sarıldı.

Reklam

Son bir hamle daha vardı; kulüpteki ilk döneminde zaman zaman kullandığı bir yöntem: Maçtan sonra basın odasına oturmamak. Genel kanı, ceza almaktan korktuğu için konuşmamayı tercih ettiğiydi. Real Madrid'deki ilk döneminde Portekizli teknik adam, zaman zaman o dönemdeki yardımcısı Karanka'nın konuşmasına izin veriyordu, ancak bu kez kimse konuşmadı.

Mourinho, Real Madrid'de olup bitenlerin tüm sorumluluğunu üstlenmek istiyor. Takım kazanmak için zorlandığında bunu oyuncularını koruma aracı ve dikkatleri takımın zayıf noktalarından uzaklaştırma yöntemi olarak görüyor. Ayrıca düşmanlıklar yaratmak, Bernabeu taraftarını tek bir cephede birleştirmenin bir yolu.

Reklam

Gazete haberini şöyle tamamladı: "Bu stratejinin ne kadar başarılı olduğunu zaman gösterecek. Real Madrid tüm cephelerde iddiasını sürdürüyor ve sezon sonunda kupaların kazanılmasından ya da kaybedilmesinden kimin sorumlu olduğunu değerlendirme vakti gelecek."