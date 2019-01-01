Sertaç Güven: Sturridge'i bir ayda ikna ettik

Trabzonspor'da personel ve proje koordinatörlüğü görevini yürüten Sertaç Güven, Daniel Sturridge'in transfer sürecindeki detayları anlattı.

Son yılların en flaş transferlerinden biri olarak kabul edilen Daniel Sturridge'in 'a transferinde kilit rol oyanayan Sertaç Güven, Fanatik'e yaptığı açıklamada futbolcunun transfer sürecini anlattı.

Sertaç Güven, Sturridge'i bu maliyetle Trabzonspor'a kazandırmak önemli bir iş diye düşünüyorum. Tüm bonuslarını alsa bile bize yıllık maliyeti 3.5 milyon euro. Kendisiyle görüşmeye gittiğimde Trabzon'u bizden duydu. Böyle bir handikap vardı. İlk görüşmeyi annesiyle yaptık. Ona karşı büyük bir bağlılığı var. Kendilerine Trabzon'u, Trabzonspor'u bizim plan ve projelerimizi anlattık. Ancak Sturridge, ya da Trabzon değil, ülke dışına bile çıkmak istemiyordu. Kendisine bizim bildiğimiz 13 teklif vardı. Bizden daha yüksek fiyatlar veren takımlarda vardı" dedi.

"Para kilit rol oynamadı"

Yıldız oyuncuyla bizzat gidip görüştüklerini söyleyen Güven, "Kendisiyle görüşmek için Boston’a kadar gittik. Sadece biz yaptık bunu. O süreçte hala İngiltere’de kalmayı denemek istiyordu. Ancak fikri değişirse Trabzonspor olacaktı. Biz de ailesini Trabzon’a davet ettik. Şifrelerden biri bu oldu. Evleri, çevreyi gezdirdik annesine, sevgilisine. Trabzon’un bir Londra ya da İstanbul olmadığını ama Trabzon’da da aradığı şeyleri bulabileceğini anlattık. Para kilit rol oynamadı" ifadelerini kullandı.

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Sturridge bu sezon Süper Lig'de çıktığı 5 maçta, 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.