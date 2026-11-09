24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Çeviri:

Sert karakterini gösterdi: Bellingham, Valencia'nın Ballon d'Or kışkırtmasına yanıt verdi

Valencia - Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
K. Mbappe
P. Maffeo
Pepelu
İspanya
İngiltere
Fransa
Arjantin

Sert mesaj

Jude Bellingham, Real Madrid ile Valencia arasında Mestalla Stadı'nda oynanan maçta karakterinin sert yönünü sergiledi. İngiliz yıldız, ev sahibi ekibin ikilisi Pablo Mavio ve Pepelu ile Ballon d'Or ödülü üzerinden onu kışkırtmayı amaçlayan alaycı bir konuşma nedeniyle ağız dalaşına girdi.

Marca gazetesi şunları aktardı: "Jude Bellingham, sahada çıkabilecek çeşitli çekişmelere girmekten çekinmeyen atılgan bir futbolcu. Gerilimin genellikle belirgin olduğu Mestalla maçında, İngiliz oyuncu öne çıkan isimlerden biriydi ve maç boyunca karşılaştığı çeşitli kışkırtmalara cevap vermek için gereken karakteri gösterdi."

Gazete şöyle devam etti: "Movistar kanalındaki 'El Día Después' programının kameralarına yansıyan bu anlardan birinde Bellingham, Ballon d'Or ödülü hakkında kötü niyetli bir şaka olabilecek bir konuya karşılık olarak Mavio ve Pepelu'ya şu sözlerle cevap verdi: 'Ballon d'Or mu? Ballon d'Or umurumda değil, onu siz mi veriyorsunuz?'"

Ayrıca oku: Fas tabloda, ulusal maç arasında Mourinho'yu endişelendiren 4 oyuncu

Real Madrid, Mestalla Stadı'ndaki galibiyetlerine devam etti ve Bellingham yine beyazlı takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Valencia taraftarlarının bireysel ödüller üzerinden yaptığı alaylar ise Kylian Mbappe'ye kadar uzandı; taraftarlar onu "Plaj topu! Mbappe, plaj topu!" tezahüratıyla hedef aldı.

Gelecek maçlar
TDV

TDV

Kupa Del Rey

10 Kas 2026

VAL

VAL

RMA

RMA

La Liga

21 Kas 2026

CEL

CEL

Fransız forvet, tribünlerin kışkırtmalarına verdiği tepkiyi gösterir biçimde bu tezahüratı alaycı bir gülümsemeyle karşıladı; Bellingham ise Mavio ve Pepelu'ya doğrudan cevap vermeyi tercih etmişti.

Ayrıca oku: "Onları bu hale kim getirdi?", Al-Nassr'ı Felix'in sözleşmesi konusunda korkutan hukuki uyarı

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin