Sert karakterini gösterdi: Bellingham, Valencia'nın Ballon d'Or kışkırtmasına yanıt verdi

Jude Bellingham, Real Madrid ile Valencia arasında Mestalla Stadı'nda oynanan maçta karakterinin sert yönünü sergiledi. İngiliz yıldız, ev sahibi ekibin ikilisi Pablo Mavio ve Pepelu ile Ballon d'Or ödülü üzerinden onu kışkırtmayı amaçlayan alaycı bir konuşma nedeniyle ağız dalaşına girdi.

Marca gazetesi şunları aktardı: "Jude Bellingham, sahada çıkabilecek çeşitli çekişmelere girmekten çekinmeyen atılgan bir futbolcu. Gerilimin genellikle belirgin olduğu Mestalla maçında, İngiliz oyuncu öne çıkan isimlerden biriydi ve maç boyunca karşılaştığı çeşitli kışkırtmalara cevap vermek için gereken karakteri gösterdi."

Gazete şöyle devam etti: "Movistar kanalındaki 'El Día Después' programının kameralarına yansıyan bu anlardan birinde Bellingham, Ballon d'Or ödülü hakkında kötü niyetli bir şaka olabilecek bir konuya karşılık olarak Mavio ve Pepelu'ya şu sözlerle cevap verdi: 'Ballon d'Or mu? Ballon d'Or umurumda değil, onu siz mi veriyorsunuz?'"

Ayrıca oku: Fas tabloda, ulusal maç arasında Mourinho'yu endişelendiren 4 oyuncu

Real Madrid, Mestalla Stadı'ndaki galibiyetlerine devam etti ve Bellingham yine beyazlı takımın öne çıkan isimlerinden biri oldu. Valencia taraftarlarının bireysel ödüller üzerinden yaptığı alaylar ise Kylian Mbappe'ye kadar uzandı; taraftarlar onu "Plaj topu! Mbappe, plaj topu!" tezahüratıyla hedef aldı.

Fransız forvet, tribünlerin kışkırtmalarına verdiği tepkiyi gösterir biçimde bu tezahüratı alaycı bir gülümsemeyle karşıladı; Bellingham ise Mavio ve Pepelu'ya doğrudan cevap vermeyi tercih etmişti.

Ayrıca oku: "Onları bu hale kim getirdi?", Al-Nassr'ı Felix'in sözleşmesi konusunda korkutan hukuki uyarı