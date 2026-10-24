Sert bir darbe ve şiddetli kanama: Faslı yıldız için korkunç bir sakatlık

Almanya 2. Ligi'nde oynanan Köln ile Schalke maçı, ilk yarıda korkunç bir olaya sahne oldu. Schalke'den iki oyuncunun kafa kafaya şiddetli şekilde çarpışması sonucu her ikisi de kanamaya başladı; sağlık ekibinin müdahalesinin ardından maç sırasında hastaneye kaldırıldılar. Karşılaşma golsüz beraberlikle sona erdi.

Alman "Sky" ağına göre olay, 37. dakikada yaşandı. Köln'ün 20 yaşındaki Lübnan asıllı oyuncusu Said Mala, uzun toplardan birinde kafa vurmaya çalıştı. Topla temas anında Faslı asıllı Soufiane El-Fouzi, takım arkadaşı Rubin Gosens'in kafasına şiddetli şekilde çarptı.

İki oyuncu da yoğun şekilde kan kaybederek sahaya yığılırken, Mala sağlık ekibine bir an önce müdahale etmeleri için işaret etti.

Maç birkaç dakika durdu; bu süre zarfında her iki takımın doktorları sakatlanan oyunculara gerekli ilk yardımı yaptı.

Saha içinde tedavi gördükten sonra El-Fouzi ve Gosens, muayenelerini tamamlamak üzere sahadan ayrıldı. Gosens'te denge kaybı belirtileri görülmesi üzerine, oyuncu çıkarken sağlık ekibi üyelerinin ona yardım etmesi gerekti.

Schalke, 43. dakikada zorunlu olarak iki değişiklik yapmak durumunda kaldı; sakatlanan oyuncuların yerine Jannik Bachmann ve Vitalie Becker oyuna girdi. Sakatlanan iki oyuncu ise soyunma odasında ek tedavi gördükten sonra, "Sky" ağının aktardığına göre maç sırasında hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmanın ardından Schalke teknik direktörü Muslic, olayın oyuncuları üzerindeki psikolojik etkisinden söz etti. "DAZN" ağına konuşan Muslic şunları söyledi: "Bu durum takımı etkiliyor, ancak bunun ardından daha da kenetlendik."

Olay ilk yarının akışına damga vurup maçın geneline gölge düşürürken, karşılaşma golsüz beraberlikle noktalandı.