Real Madrid teknik direktörü José Mourinho, Fiorentina karşısındaki ikinci yarının kötü başlangıcının ardından oyuncularına sert eleştiriler yöneltmekte tereddüt etmedi.

Real Madrid, cumartesi akşamı Fiorentina ile oynadığı hazırlık maçını 2-2'lik beraberlikle tamamladı.

Real Madrid, birçok net gol fırsatını harcamasına rağmen ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Ancak ikinci yarıya tamamen farklı bir görüntüyle başlayan takım, 58. dakikada Moise Kean ile Fiorentina'ya skoru eşitleme fırsatı tanıdı.

AS gazetesi, Mourinho'nun takımın ikinci yarıdaki kötü başlangıcının ardından oyuncularını sert bir şekilde azarladığını aktardı.

Gazete, Real Madrid'in ikinci yarıya isteksiz bir şekilde başladığını ve maçın kontrolünü kaybettiğini, bunun da Portekizli teknik direktörün öfkesini çektiğini belirtti.

Mourinho, su molasından (Cooling Break) yararlanarak oyuncularını sert bir şekilde azarladı ve onlardan performanslarını yükseltmelerini ve konsantrasyonlarını yeniden toparlamalarını istedi.