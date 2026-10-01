Portekizli bir gazeteci, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü Jorge Jesus'un, dün çarşamba günkü basın toplantısında büyük bir krize yol açan sert açıklamalarının ardından takımın kaptanı Cristiano Ronaldo'dan açıkça özür dilemeyi düşündüğünü ortaya çıkararak medyada tartışma yarattı.

Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının ikinci haftasında kazandığı Norveç maçında forma giymemişti.

Jesus ateşi başlatıyor

Bunun sonucunda Ronaldo öfkesini belli etti ve üst üste iki gün antrenmana çıkmadı; nihayetinde Jesus, krizin dozunu artıran açıklamalar yaptı.

Jesus, dün Danimarka maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında, Ronaldo'ya Norveç karşısında oynatacağına dair verdiği sözden geri adım atmasıyla ilgili şunları söyledi: "İstediğim şeyi vaat edebilirim. Teknik direktör benim. Oyuncuya maça başlamayacağını ve yedek kulübesinde olacağını söyledim. Ona 30 dakika ihtiyaç duyarsam oynar, ihtiyaç duymazsam oynamaz."

Şunları ekledi: "Hiçbir oyuncu benim düşüncelerimi değiştirmez; ne o ne de futboldaki başka biri, hatta hiçbir başkan bile. Bu asla olmayacak."

Ronaldo ayrılıyor ve açıklama yapıyor

Bu açıklamalara yanıt olarak Don, takım arkadaşlarıyla vedalaşmadan Portekiz kampından ayrıldı ve sosyal medya hesaplarından, milli takımı bırakacağına ima ettiği bir mesaj paylaştı.

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yıldızı şunları söyledi: "Milli Takım teknik direktörünün basın toplantısının ardından ve Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı ile yaptığım bir görüşmenin sonrasında milli takım kampından ayrılmaya karar verdim."

Şunları ekledi: "Uygun zaman geldiğinde, her zaman kendimi adadığım milli takımdan ayrılmaya iten nedenlerin gerçeğini tüm Portekizlilere anlatacağım."

Portekiz'in kaptanı mesajını şu sözlerle noktaladı: "Şimdi, Portekiz'e ve istisnasız bütün takım arkadaşlarıma bol şans dilemenin tam zamanı."

Jesus özür diler mi?

Portekizli gazeteci Pedro Sepúlveda ise Jesus'un, bu akşam Danimarka maçının ardından düzenlenecek basın toplantısında Ronaldo'dan özür dileyeceğini ortaya çıkardı.

X platformu üzerinden şunları yazdı: "Jesus, bugün Danimarka maçının ardından herkesin önünde Ronaldo'dan özür dileyecek. Peki bu, kaptanın milli takım saflarına dönmesi için yeterli olur mu?"