Serkan Reçber Kasımpaşa'dan istifa etti
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Kasımpaşa
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da bir istifa yaşandı. Kulübün CEO'su Serkan Reçber, istifa ettiğini açıkladı.
Reçber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım...
Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa SK kulübüne başarılar dilerim."
Lacivert-beyazlılar daha önce de teknik direktör değişikliğine gitmiş, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırarak İrfan Buz'u göreve getirmişti.