Kasımpaşa

Serkan Reçber Kasımpaşa'dan istifa etti

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Kasımpaşa
Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da bir istifa yaşandı. Kulübün CEO'su Serkan Reçber, istifa ettiğini açıkladı.

Reçber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım...

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