Serkan Reçber Kasımpaşa'dan istifa etti

Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber, istifa ettiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden 'da bir istifa yaşandı. Kulübün CEO'su Serkan Reçber, istifa ettiğini açıkladı.

Reçber sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

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"Gördüğüm lüzum üzerine Kasımpaşa SK CEO’luk görevimden istifa etmiş bulunmaktayım...

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Futbolcu ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür eder, Kasımpaşa SK kulübüne başarılar dilerim."

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Lacivert-beyazlılar daha önce de teknik direktör değişikliğine gitmiş, Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırarak İrfan Buz'u göreve getirmişti.