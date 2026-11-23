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Serie C'de Desenzano Teknik Direktörü Marco Gaburro'nun (AlbinoLeffe'ye evinde 6-1 yenildi) görevden alınma riski bulunuyor. Desenzano, A Grubu'nda 15 maçta topladığı 14 puanla play-out hattında, sondan beşinci sırada yer alıyor. Foggia Teknik Direktörü Gaetano Auteri de görevden alınma riskiyle karşı karşıya. Foggia, C Grubu'nda Scafatese deplasmanında 2-1 kaybetti ve 15 maçta 15 puanla C Grubu'nda sondan ikinci sırada bulunuyor.

Bu arada Milan'ın eski savunma oyuncusu Daniele Bonera, Pro Vercelli'nin Hollandalı yönetimiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle istifayı düşünüyor. Pro Vercelli, A Grubu'ndaki Piemonte derbisinde Novara ile 1-1 berabere kaldı.

Serie D'de Triestina Teknik Direktörü Gaetano Fontana'nın koltuğu sallanıyor. Triestina, Brian Lignano karşısında evinde 2-0 öne geçmesine rağmen 4-3 kaybetti ve C Grubu'nda sondan beşinci sırada yer alıyor.

Karel Zeman, Nocerina'nın başına döndü. Nocerina, H Grubu lideri Virtus Francavilla ile evinde 1-1 berabere kaldı.

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I Grubu'nda eski kaleci Salvatore Soviero, kulübede yer alabilmeyi beklerken Enna'yı tribünden yöneterek Castrumfavara karşısında evinde 3-2'lik galibiyete taşıdı.

Son olarak F Grubu'nda Giovanni Tedesco, Pietralunghese'nin yeni teknik direktörü olarak ilk maçına çıktı. Pietralunghese, Termoli deplasmanında 2-1 yenildi.