Serie D'de Cammarata'daki statta Kamarat-Akragas maçı sırasında bir taraftar hayatını kaybetti: Karşılaşma durduruldu

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Agrigento ilindeki Cammarata'nın Salaci Stadı'nda trajedi yaşandı. Bir taraftar, Kamarat ile Akragas arasındaki Serie D maçını izlerken, bitime yaklaşık 20 dakika kala aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Adı Domenico Sciacchitano'ydu ve yarın 63 yaşına girecekti.

Sağlık helikopteri doğrudan sahaya indi. Sağlık ekipleri Sciacchitano'yu uzun süre hayata döndürmeye çalıştı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hakem maçı durdurdu; kalan dakikalar henüz belirlenmeyen bir tarihte oynanacak. İki kulüp de ailesine başsağlığı dileklerini ileterek yanlarında olduklarını belirtti.