Reklam

Serie B'de puan tablosunun son iki sırasındaki takımlarda teknik direktörlerin görevleri sona eriyor.

Salı akşamı sahasında Carrarese'ye 1-0 yenilmesinin ardından Vicenza, Fabio Gallo'nun görevine son verdi.

Takımı Serie C'den üst lige taşıyan teknik direktör, Vicenza'dan ayrılırken takım 13 hafta sonunda 10 puanla Serie B'de sondan ikinci sırada bulunuyor.

Yeni teknik direktör olarak Davide Dionigi'nin göreve gelmesi bekleniyor.

Reklam Reklam

RESMÎ AÇIKLAMA

Related Topics

L.R. Vicenza, A Takım Teknik Direktörü Fabio Gallo'nun görevine son verildiğini duyurur.

Kulüp, takımı çalıştırdığı dönemde yaptığı çalışmalar, her gün sergilediği profesyonellik ve gösterdiği özveri için Gallo'ya teşekkür eder; kariyerinin devamında kendisine mesleki ve kişisel yaşamında başarılar diler.

Reklam

EMPOLI SON SIRADA

Benevento deplasmanında 5-0 mağlup olan Empoli'de Matteo Andreoletti'nin de görevine son verilmesi bekleniyor.

Reklam

30 Eylül'de Guido Pagliuca'nın yerine göreve gelen teknik direktör, 8 haftada yalnızca 3 puan topladı. Bu süreçte takım, 9 puanla son sıraya geriledi.

Başkanlığını Fabrizio Corsi'nin yaptığı Toskana kulübü, şu anda takım çalıştırmayan Fabio Caserta, Fabrizio Castori ve Moreno Longo gibi teknik direktörlerle şimdiden temas kurdu.

Reklam

Ancak Empoli, eski savunma oyuncusu Lorenzo Tonelli'yi göreve getirerek kulüp içinden bir çözüm bulmayı da değerlendiriyor. Tonelli, geçen sezon finalde Juventus'u 4-0 yenerek Allievi Nazionali kategorisinde İtalya şampiyonu olan 17 Yaş Altı takımını çalıştırıyor.