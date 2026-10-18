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Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Serie A, Udinese-Lecce CANLI

Serie A'da altıncı haftayı bizimle canlı takip edin.

Serie A, 6. hafta


Udinese-Lecce



Üst üste dört yenilginin ardından Udinese, ligin yedinci haftasında pazar günü saat 12.30'da Bluenergy Stadium'da Lecce'yi ağırlayacak. Udinese kötü gidişe son vermek istiyor. Sezona umut verici bir başlangıç yapan Lecce ise son iki yenilgisini telafi ederek yeniden puan almaya başlamak istiyor.


UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.


LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.

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