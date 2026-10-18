Serie A, Udinese-Lecce CANLI

Serie A, 6. hafta





Udinese-Lecce









Üst üste dört yenilginin ardından Udinese, ligin yedinci haftasında pazar günü saat 12.30'da Bluenergy Stadium'da Lecce'yi ağırlayacak. Udinese kötü gidişe son vermek istiyor. Sezona umut verici bir başlangıç yapan Lecce ise son iki yenilgisini telafi ederek yeniden puan almaya başlamak istiyor.





UDINESE - Okoye; Ebosse, Solet, Alaba; Vojvoda, Zarraga, Karlstrom, Kamara; Ekkelenkamp, Chakvetadze; Davis.





LECCE - Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Ndri, Geubbels, Fatah.