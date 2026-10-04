Serie A’da MVP unvanı için mücadele yine Martinez ile Malen arasında sürüyor





Lautaro ile Malen, Malen ile Lautaro’ya karşı. Inter ve Roma formaları giyen iki golcünün kapışması bitmek bilmiyor; gol krallığı sıralamasından (burada altı golle Arjantinlinin dört golünün önünde olan isim Hollandalı oyuncu) Serie A’da sezonun MVP’si ödülü yarışına da taşınıyor. Martinez’in 2023/2024 sezonunda kazandığı bu ödülü yeniden almasına Snai ve Sisal’in bahis analistleri 4,00 oran veriyor. Malen ise 5,00 ile çok yakın takipte; bu ödülü (2018/2019’da verilmeye başlandı) kazanan ilk Roma oyuncusu olma ihtimali de bulunuyor.

Üçüncü aday olarak Como’dan Nico Paz 7,50 oranla öne çıkarken, Gian Piero Gasperini’nin ekibinin sezona harika başlangıcında başrol oynayan bir diğer Roma oyuncusu Paulo Dybala için oran 12,00’e çıkıyor. Martin Baturina ve Hakan Chalanoglu için de 16,00 oranla dışarıdan şans tanınıyor. 20,00 oranda ise Marcus Thuram ve Federico Dimarco var; bunlardan ikincisi, listede yer alan ilk İtalyan olarak, geçen sezonun ardından bir kez daha bu ödülü kazanmanın peşinde. İtalya teması sürerken, golcüler arasında ilk İtalyan Moise Kean 33,00 oranla gösterilirken Francesco Pio Esposito’ya 50,00 oran veriliyor.



