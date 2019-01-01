Seri ve Andone, maç kadrosuna giremedi

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Jean Michael Seri ve Florin Andone, maç kadrosunda yer almadı.

'ın, Süper Lig'in 6. haftasında oynayacağı maçında nasıl bir kadro ile sahaya çıkacağı merak konusuydu.

Kural gereği Süper Lig takımlarının 14 yabancı ile sözleşme imzalama hakkı bulunurken 12 tanesini maç kadrosuna dahil etmeleri gerekiyor. Bu sebeple teknik direktör Fatih Terim'in, Fenerbahçe maçında hangi 2 yabancıyı kadro dışı bırakacağı tartışma konusu olmuştu.

28 Eylül Cumartesi saat 20:00'da başlayacak karşılaşmanın kadroları belli oldu. Yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı ekibe katılan Jean Michael Seri ve Florin Andone, yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmeyen isimler oldu. 11 yabancı ile maça başlayacak olan Galatasaray'da kulübede Ryan Donk'a yer verildi.

Seri ve Andone, 5. haftada 'a karşı oynanan maçta ilk 11'de görev almıştı.