"Serhat Akın'ı "Escobar" tekniğiyle vurdular"

Cinayet Büro’dan emekli polis, Serhat Akın'a yapılan saldırının Escobar tekniği olduğunu ve ülkemize Kolombiya'dan geldiğini söylüyor.

Eski futbolcu Serhat Akın silahlı saldırıya uğramıştı

Saldırıyı emekli polis değerlendirdi

Bunun "Escobar" taktiği olduğunu söyledi

NE OLDU? Fenerbahçeli eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın önceki gece saatlerinde Beykoz'da yorumcu arkadaşı Berkay Tokgöz ile yaptığı programın ardından dışarı çıktığı sırada, kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

NE SÖYLENDİ? Cinayet Büro’dan emekli polis Savaş Kurtbaba, Serhat Akın’a yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayını Hürriyet’e değerlendirdi: “Sinyal veriyorlar, ‘Sus artık konuşma, bir dahakine kafana sıkarız’ anlamı taşıyor. Motorculara bunları ihale ediyorlar, Barış Boyun çetesi, Daltonlar, Red Kitler, en son Casper'lar türedi. Mafyatik saldırı diyebiliriz, ihaleli iş bu. Bu kurşun ‘racon’ anlamını taşıyor. Serhat ünlü olunca dikkat çekiyor ama bugün ayağına, yarın kafasına da sıkabilirler. Bu saldırı ‘Escobar tekniği’ dir, ülkemize Kolombiya’dan geldi. Bu çetelerde çökme olayı da var, insanlara da çöküyorlar. Emniyet teşkilatı tüm birimleriyle bunların sonunu getirmeli."

NE YAŞANMIŞTI? Otomobile binmek üzereyken motosikletten inip koşarak gelen kasklı bir kişi tarafından tek el ateşle sağ ayağından vurulan Serhat Akın, saldırıdan kurtulmak için arabanın arkasına saklandı.

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Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise kendisini motosiklette bekleyen diğer şüpheli ile olay yerinden hızla kaçtı.

Polisin şüpheli iki şahsı yakalama çalışmaları sürüyor. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Serhat Akın dün ameliyata alındı.