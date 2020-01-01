Sergio Ramos'tan Lionel Messi yorumu
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Sergio Ramos, Lionel Messi'nin La Liga'nın değerini arttırdığını dile getirdi.
Real Madrid'in başarılı savunma oyuncusu ve aynı zamanda kaptanı Ramos, İspanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde Almanya ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Ramos, Barcelona'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Messi'nin durumuna ilişkin şunları söyledi:
"Lionel Messi; La Liga'yı, Barcelona'yı ve El Clasico maçlarını daha iyi bir hale getiriyordu. Bu durum bizi endişelendirmiyor."
"Messi'nin kendi geleceği ile ilgili karar verme hakkını kazandığını düşünüyorum. Her zaman en iyisine karşı mücadele etmek istediğimiz için; aynı zamanda İspanyol futbolu için Messi'nin kalmasını isteriz."