Sergio Ramos'tan Lionel Messi yorumu

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, Barcelona'dan ayrılması gündemde olan Lionel Messi hakkında konuştu.

Sergio Ramos, 'nin 'nın değerini arttırdığını dile getirdi.

'in başarılı savunma oyuncusu ve aynı zamanda kaptanı Ramos, İspanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi'nde ile oynayacağı maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Ramos, 'dan ayrılmak istediğini yönetime ileten Messi'nin durumuna ilişkin şunları söyledi:

Daha fazla takım

"Lionel Messi; La Liga'yı, Barcelona'yı ve El Clasico maçlarını daha iyi bir hale getiriyordu. Bu durum bizi endişelendirmiyor."

"Messi'nin kendi geleceği ile ilgili karar verme hakkını kazandığını düşünüyorum. Her zaman en iyisine karşı mücadele etmek istediğimiz için; aynı zamanda İspanyol futbolu için Messi'nin kalmasını isteriz."