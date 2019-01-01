Sergio Ramos'a 4 maç ceza gelebilir

Atletico Madrid ile 0-0 berabere kalan Real Madrid'de Sergio Ramos'un yardımcı hakeme hakaret ettiği ve bu nedenle ceza alabileceği gündeme geldi.

'nın 7. haftasında ve , Wanda Metropolitano'da 0-0 berabere kaldı.

Maçın devre arasında Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, oldukça öfkeli bir şekilde hakem Jose Luis Gonzalez Gonzalez'e itiraz etmişti. İspanyol yayın organı Marca ve AS'ta yer alan haberlere göre Simeone, Sergio Ramos'un yardımcı hakeme küfrettiğini gerekçe gösterdi ve bu yüzden oyuncunun kart görmesini istedi. Ancak hakem Gonzalez, Simeone'yi uyardı ve Ramos'a kart göstermedi.

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Karşılaşma sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Simeone, yaşanan bu olayla ilgili yöneltilen soruya şöyle cevap verdi: "Sahada olan sahada kalır ama yardımcı hakem, Ramos'un ne dediğini gayet iyi biliyor."

Bu tartışmalar devam ederken Ramos'un hakeme küfrettiği ispatlandığı takdirde tecrübeli futbolcunun ağır cezalara çarptırılacağı iddia edildi. Ramos'un 4 maç ceza alabileceği de çıkan haberler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon - Atletico Madrid maçında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile Diego Costa 8 maç ceza almıştı.