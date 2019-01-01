Sergio Ramos'a 1 milyon euro vergi cezası

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon euro para cezası kesildi.

İspanya Milli Takımı ve 'in kaptanı Sergio Ramos'a vergi kaçırma suçundan 1 milyon euro para cezası kesildi.

İspanya Maliyesi, 2012-2014 yıllarında imaj haklarından elde ettiği gelirleri eksik gösterdiği gerekçesiyle Sergio Ramos'a 1 milyon euro para cezası verdi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ramos, ödedikten sonra avukatları aracılığıyla itirazda bulunduğu söz konusu vergi borcuyla ilgili "Bu, bir cezai suç değil, idari bir para cezasıdır" ifadesini kullandı.

İspanya'da bu zamana kadar , , Javier Mascherano, Angel Di Maria, Radamel Falcao, Luka Modric, Marcelo ve teknik direktör Jose Mourinho gibi futbol sektöründen çok sayıda kişi benzer şekilde vergiyle ilgili cezalar aldı.