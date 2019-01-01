Sergio Ramos: "Zidane kararını ben almadım"

Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, teknik direktör Zinedine Zidane'ın dönüşü ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

, kötü geçen sezonunu bir daha yaşamamak için çareyi Zinedine Zidane'ı göreve geri çağırmakta buldu.

Real Madrid'in teknik direktör aradığı dönemde Jose Mourinho ile görüştüğü ancak kulübün kaptanı Sergio Ramos'un etkisiyle Zidane'a yöneldiği iddia edilmişti.

Ramos, İspanya'nın Malta'yı 2-0 yendiği maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanladı:

"Geri dönüşü bütün oyuncular için iyi bir haber oldu ama bu kararı insanlar ne düşünürse düşünsün ben vermedim."

Kulübün kaptanı olarak yeri geldiğinde görüşünü belirteceğini söyleyen İspanyol savunmacı, "Ben kaptanım ve fikrim sorulursa söylerim ama kontrolü hiç elime almadım ve almak istemedim" ifadelerini kullandı.

İspanya Milli Takımı ile 164. kez sahaya çıkan Ramos, Iker Casillas'ın rekorundan sadece 3 maç uzakta.

Bu konu hakkında da yorumda bulunan 32 yaşındaki İspanyol, "Iker yaşayan bir efsane. Umarım rekorunu kırabilirim" dedi.

Sergio Ramos, 2005'ten bu yana formasını giydiği Real Madrid adına tam 604 karşılaşmada sahaya çıktı.