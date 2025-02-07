Sergio Ramos yeni takımına imzayı attı: Kariyerinde bir ilk

Sergio Ramos yeni takımıyla bir yıllık sözleşmeye imza atarken kariyerinde de bir ilki yaşadı.

Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu

Kariyerinde bir ilki yaşadı

Bir yıllık sözleşmeye imza attı

NE OLDU? Altyapısından yetiştiği Sevilla'yla geçtiğimiz sezon yollarını ayıran ve uzun süredir serbest oyuncu statüsünde olan Sergio Ramos yeni takımına imzayı attı. Meksika ekibi Monterrey, tecrübeli stoperle 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

NE SÖYLENDİ? Kulüpten yapılan açıklamada şunlar söylendi: "Rayados'a hoş geldin Sergio Ramos. Sergio'non Monterrey'e gelişi, oyuncunun kariyeri, başarıları ve dünya çapındaki tanınırlığı göz önüne alındığında kulüp tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olaydır."

BÜYÜK RESİM: Futbola Sevilla altyapısında başlayan Sergio Ramos, 2005'te Real Madrid'e transfer oldu. Uzun yıllar formasını giydiği Madrid ekibinden 2021'de ayrılan ve PSG'ye imza atan İspanyol stoper, 2023'te Sevilla'ya döndü. Ramos, geçtiğimiz sezonun sona ermesinin ardından Sevilla'dan ayrıldı. Kariyeri boyunca 816 maça çıkan Sergio Ramos, 117 gol ve 42 asist kaydetti.

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KARİYERİNDE BİR İLK: Monterrey'e imza atan Sergio Ramos, kariyerinde ilk defa Avrupa dışında bir takımda forma giyecek.