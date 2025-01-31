Son olarak Sevilla'da forma giyen İspanyol stoper oyuncusu Sergio Ramos'un yeni takımı belli oldu.

Sevilla'dan ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Sergio Ramos'un yeni adresi belli oluyor.

Real Madrid formasıyla uzun yıllar başarıdan başarıya koşan Sergio Ramos, sonrasında PSG ve Sevilla formalarını giymişti.

Meksika yolcusu

1 Temmuz 2024'ten bu yana bonservisi elinde bulunan 38 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Meksika ekibi Monterrey'e imza atmak üzere.

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Monterrey Başkanı Antonio Noriega, ESPN'e verdiği röportajda Sergio Ramos ile anlaşmak üzere olduklarını söyledi.

Monterrey, Meksika Ligi'nde 13. sırada yer alıyor.