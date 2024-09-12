Sergio Ramos'un transfer için beklediği çağrı ortaya çıktı

Galatasaray'ın da ilgilendiği Sergio Ramos'un hala daha neden kulüpsüz olduğu ortaya çıktı.

Sergio Ramos'un adı Galatasaray ile anılmıştı

Ramos başka bir çağrı bekliyordu

Sevilla'dan ayrıldığından beri kulüpsüz

NE OLDU? El Nacional'in haberine göre Galatasaray, Sergio Ramos ile ilgileniyor. Ancak Sevilla'dan ayrıldığından bu yana kulüpsüz olan deneyimli savunmacının transfer için beklediği çağrı ortaya çıktı.

BÜYÜK RESİM: Estadio Deportivo'nun haberine göre, Sergio Ramos'un Botafogo ile ilerleyen transfer görüşmesi mali talepleri nedeniyle durdu. Sergio Ramos'un maaş beklentisini Brezilya ekiplerinin karşılaması mümkün görünmüyor.

Deneyimli savunmacının MLS ekiplerinden teklif beklediği ve Lionel Messi ile birlikte Amerika'da oynamak istediği söyleniyor. Bu açıdan San Diego FC, Ramos için en gerçekçi aday gibi duruyor.

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Sergio Ramos, PSG ile sözleşmesi sona erdiktan sonra çocukluk kulübü Sevilla'ya dönmüştü. 2023/24 sezonunun sonunda Sevilla ile sözleşmesi sona eren savunmacı hala kulüpsüz.