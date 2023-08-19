Sergio Ramos'un Beşiktaş'a transferindeki tek engel ortaya çıktı

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, PSG ile sözleşmesi biten Sergio Ramos'un transferindeki pürüzü açıkladı.

Sergio Ramos şu anda kulüpsüz

Beşiktaş, deneyimli savunmacıyı istiyor

Anderson Talisca transferi imkansız gibi görünüyor

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Sergio Ramos'un adı son günlerde siyah-beyazlılarla anılıyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos transferine ilişkin gelişmeleri açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'e konuşan Emre Kocadağ şunları söyledi: "Sergio Ramos için medyada 5 milyon euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Suudi Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. 'Adriano'yu getirdin, Ramos niye olmuyor?' diyorsunuz. O zaman Adriano, Barcelona'da 5 milyon euro'ya oynuyordu. Piyasası 3'e indi, aldım. Ramos'un piyasası aynı değil."

DAHA FAZLASI: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların transfer listesindeki Anderson Talisca'yı kulübü Al-Nassr'ın bırakmak istemediğini söyledi: "Talisca ve Al Nassr ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden transfer imkansız gibi."

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BÜYÜK RESİM: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca ile bir görüşme yaptığını ve Brezilyalı oyuncunun siyah-beyazlı ekibe katılmak istediğini söylemişti. Talisca transferini maddi nedenlerden dolayı rafa kaldıran Kartal, takıma yeni hamleler yapmak için elini hızlandırdı.