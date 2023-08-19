Sergio Ramos'un Beşiktaş'a transferindeki tek engel ortaya çıktı

İdil Erin Tetik
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Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, PSG ile sözleşmesi biten Sergio Ramos'un transferindeki pürüzü açıkladı.

  • Sergio Ramos şu anda kulüpsüz
  • Beşiktaş, deneyimli savunmacıyı istiyor
  • Anderson Talisca transferi imkansız gibi görünüyor

NE OLDU? Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sona erdikten sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Sergio Ramos'un adı son günlerde siyah-beyazlılarla anılıyor. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergio Ramos transferine ilişkin gelişmeleri açıkladı.

NE SÖYLENDİ? Fanatik'e konuşan Emre Kocadağ şunları söyledi: "Sergio Ramos için medyada 5 milyon euro yıllık talebi olduğu yazılıyor. Bunun iki katından biraz fazla isteği oldu. Şu an Suudi Arabistan'a gitse piyasası yıllık 23-25 milyon euro. Kendisini transfer etmek için tüm şartları zorluyorum. 'Adriano'yu getirdin, Ramos niye olmuyor?' diyorsunuz. O zaman Adriano, Barcelona'da 5 milyon euro'ya oynuyordu. Piyasası 3'e indi, aldım. Ramos'un piyasası aynı değil."

DAHA FAZLASI: Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, siyah-beyazlıların transfer listesindeki Anderson Talisca'yı kulübü Al-Nassr'ın bırakmak istemediğini söyledi: "Talisca ve Al Nassr ile görüştük. Talisca'nın aldığı ücret belli. Kulübü oyuncuyu bırakmak istemiyor. Sanırım bu yüzden verdiği ücretin 3 katı üstünde bedel çıkarmışlar. O yüzden transfer imkansız gibi."

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BÜYÜK RESİM: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Anderson Talisca ile bir görüşme yaptığını ve Brezilyalı oyuncunun siyah-beyazlı ekibe katılmak istediğini söylemişti. Talisca transferini maddi nedenlerden dolayı rafa kaldıran Kartal, takıma yeni hamleler yapmak için elini hızlandırdı.