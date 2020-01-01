Sergio Ramos tarihe geçti

Real Madridli yıldız, La Liga tarihinde en çok gol atan savunma oyuncusu olma unvanını eline geçirdi.

, 'ı 2-1 yenerek 'da liderliğe yükselirken bu maç Sergio Ramos için ayrı bir anlam ifade etti.

34 yaşındaki futbolcu takımını 1-0 öne geçiren golü penaltı noktasından kaydederek bir rekora imza attı. Ramos, La Liga kariyerinde 68 gole ulaştı ve efsanesi Ronald Koeman'ı geride bırakarak lig tarihinin en golcü savunma oyuncusu olma unvanını elde etti.

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Fakat İspanyol yıldız için olumsuz anlar da yaşandı. Ramos 50. dakikada attığı golden 10 dakika sonra dizinden sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Daha fazla takım

2005'te transfer olduğu Real Madrid'le dört La Liga ve dört Şampiyonlar Ligi zaferi tadan Sergio Ramos, İspanya formasıyla bir kez Dünya Kupası ve iki defa Avrupa Şampiyonası şampiyonluğu yaşadı.

Ramos, Real Madrid'de kullandığı 17 penaltının sadece birini kaçırdı.