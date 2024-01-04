Sergio Ramos'tan maçtan sonra taraftara olay sözler: "Çenenizi kapatın!"

Sevilla'nın deneyimli yıldızı Sergio Ramos, Athletic Bilbao yenilgisinin ardından bir Sevilla taraftarıyla tartıştı.

Sevilla, Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti

Sergio Ramos maçtan sonra öfkeliydi

Bir Sevilla taraftarıyla tartıştı

NE OLDU? Sevilla, La Liga'da Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybederken geceye maçın ardından yaşanan gerginlik damga vurdu. Sevilla'nın deneyimli savunmacısı Sergio Ramos, maç sonunda DAZN'a röportaj verdiği esnada bir Sevilla taraftarıyla tartıştı.

NE SÖYLENDİ? Sergio Ramos, bir Sevilla taraftarına şunları söyledi: "Konuşma. Biraz armaya saygınız olsun. Konuşurken insanlara saygı gösterin ve artık çenenizi kapatın."

BÜYÜK RESİM: Mağlubiyetin ardından Sevilla, 16 puanda kalırken Athletic Bilbao puanını 38'e çıkardı ve La Liga'da maç fazlasıyla 3. sıraya yerleşti.

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SIRADA NE VAR? Sevilla, La Liga'da bir sonraki hafta Alaves ile karşı karşıya gelecek. Athletic Bilbao ise Real Sociedad'ı misafir edecek.