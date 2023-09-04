İspanyol efsane Sergio Ramos, tam 18 yıl önceki takımına geri döndü.

NE OLDU? 37 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, kulüple olan sözleşmesinin yaz aylarında sona ermesinin ardından Paris Saint-Germain'den ayrıldı ve Sevilla'ya bonservissiz olarak katıldı.

İki yıl boyunca Fransa'da futbol hayatına devam ederken 58 maça çıktı ve iki kez Ligue 1'i kazandı. Sevilla'da doğup büyüyen Ramos, 2004 yılında 19 yaşındayken A takımda ilk kez forma giydi ve ertesi yıl Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol efsanenin dönüşü resmen açıklandı.

NE DEDİLER: Ramos, Sevilla ile yaptığı açılış videosunda şunları söyledi.

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"Merhaba Sevilla, bugün benim için çok özel bir gün, çok duygusal. Nihayet evime dönüyorum ve Sevilla formasını ve armasını yeniden göğsümde hissedebildiğim anı sabırsızlıkla bekliyorum.

"Ayrılalı 18 yıl oldu, bazı hatalar yaptığımı düşünüyorum ve bu fırsatı kişisel olarak özür dilemek ve o sırada yapmış olabileceğim şeyler ve jestlerden rahatsız olan herhangi bir Sevilla taraftarından af dilemek istiyorum. Hepimizin aynı gemide olduğuna inanıyorum, o halde hepimiz aynı ailedeyiz, dışarıda birbirimizle kavga edemeyecek kadar çok insan var. Bu yüzden size sadece başka bir oyuncu olduğumu söylemek istiyorum. Katkıda bulunmak için buradayım, aynı yönde ilerlemek için buradayım.

"Sevilla armasını tekrar giymeyi, Sanchez-Pizjuan'a adım atmayı ve hepinizi tekrar görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Bunun sadece kendime değil, aynı zamanda aileme ve beni buraya getiren büyükbabama da borçlu olduğumu düşünüyorum. Gençliğimde beni Sevillalı yapan babamdı. Bundan sonra eve dönmekten başka bir yol izlemenin hiçbir anlamı olmadığını düşünüyorum. Umarım yakında görüşürüz, elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım ve takımın hedeflerine ulaşmaya çalışacağız. En iyi dileklerimle..."

BÜYÜK RESİM: Ramos, Real Madrid'deki eski meslektaşı Karim Benzema'nın Al Ittihad'la gitmesi konusunda ısrar etmesine rağmen, Suudi Arabistan'a transfer olmak için yapılan abartılı teklifi bilinçli olarak reddetti.

Serbest bir oyuncuydu, bu nedenle Cuma gününe kadar olan son transfer tarihi onun için geçerli değildi. Fabrizio Romano'ya göre Ramos, Sevilla'da yaklaşık 1 milyon Euro net kazanacak ve bu rakam, Suudi Arabistan'da kazandığından neredeyse 15 kat daha az olacak.

İKİ FOTOĞRAFTA:

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RAMOS İÇİN SIRADA NE VAR? Ramos, Sevilla formasıyla ilk maçına milli ara bittikten sonra 16 Eylül'de Las Palmas karşısında çıkabilir.