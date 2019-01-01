Sergio Ramos, Real Madrid'den ayrılmak istiyor
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Çin Ligi’nden dikkat çekici bir teklif aldığı iddia edilen Sergio Ramos, kulüp başkanı Florentino Perez ile toplantı yaptı.
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AS’ın haberine göre Manchester United ve Paris Saint-Germain’in de ilgilendiği Sergio Ramos, Perez’den kendisine, Real Madrid’den ayrılması için izin vermesini istedi.
Florentino Perez, kulüp değişikliğinin hem kendisine hem de Real Madrid’e yararlı olacağını düşünen 33 yaşındaki oyuncunun isteğini geri çevirdi.
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