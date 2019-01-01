Sergio Ramos, Real Madrid'de kalıyor

Sergio Ramos, düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'deki geleceği hakkındaki söylentilere noktayı koydu.

Son günlerde 'den ayrılmak istediği konuşulan Sergio Ramos, takımdaki geleceği hakkındaki soru işaretlerine yanıt verdi.

Deneyimli savunma oyuncusu düzenlenen basın toplantısında takımda kalacağını açıkladı.

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Bilindiği üzere Ramos'un Başkan Florentino Perez ile kavga ettiği ve daha sonra Çin'den aldığı teklifi değerlendirmek istediği iddia edilmişti.

Düzenlenen basın toplantısında takımına olan bağlılığını bir kez daha vurgulamak istediğini belirten Ramos, "Takımdan ayrılmak gibi bir niyetim yok. Futbolu burada bırakmak istiyorum. Başkanımızla aramızda bir baba-oğul ilişkisi var. Aramızda bazı tartışmalar olması da son derece doğal." dedi.

Parayı hiçbir zaman sorun etmediğini vurgulayan Ramos, şöyle devam etti: "Çin'den bir teklif aldığım doğru ama eğer burada istenmediğimi hissetseydim, o teklifi ancak o zaman değerlendirmeye alırdım. Şu an Real Madrid'in sözleşmeli oyuncusuyum ve sözleşmemi tamamlamayı planlıyorum."

Ramos, uzun yıllar Real Madrid forması giymeye devam etmek istediğini de anlatırken, "Başkanımızla birlikte Real Madrid'in yeni yapılanmasında yer almak ve artık geleceğe bakmak istiyorum. Bu kulüp için oynamaya devam edecek fiziksel güce sahip olduğumu hissediyorum. Kaç yıl daha oynarım bilemiyorum. 2, 4 belki de 6 yıl... Ayrılık zamanı geldiğinde bunu yapacağım ama gideceğim yer Real Madrid'le asla karşı karşıya gelme ihtimalimin olmadığı bir yer olacaktır." diye konuştu.