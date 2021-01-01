Sergio Ramos Real Madrid'de kalacak mı? Zinedine Zidane'dan açıklama

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Sergio Ramos ile ilgili konuştu

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, sezon sonunda kontratı sona erecek olan Sergio Ramos ile ilgili gelen soruya yanıt verdi. 16 yıldır Real Madrid forması giyen İspanyol savunmacı, kulüp ve taraftarlar için bir ikon olarak görülüyor.

Yeni sözleşme imzalamak için kulübün şartlarını zorlayan isteklerde bulunduğu iddia edilen yıldız oyuncu için Avrupa'nın devlerinin de ilgisi var.

Zidane neler söyledi?

Fransız çalıştırıcı; "Bana hep bunu soruyorsunuz. O etkileyici bir adam. Formda olmasını istiyorum. Bunun dışında bir şey yok" dedi.

Ramos'un sakatlığı ne durumda?

9 Ocak'ta oynanan Osasuna karşılaşmasında sakatlanan Sergio Ramos o tarihten beri forma giyemiyor. Şubat ayının başında dizinden ameliyat olan tecrübeli oyuncunun Mart sonu ya da Nisan başına kadar dönmesi beklenmiyor.

Ramos ile hangi takımlar ilgileniyor?

Real Madrid ile yeni sözleşmeyi henüz imzalamayan Ramos için Manchester United ve Paris Saint-Germain devrede... Real Madrid'den eski takım arkadaşı David Beckham, İngiliz ekibine transfer olması için Sergio Ramos ile görüştü.

Öte yandan PSG'nin yeni çalıştırıcısı Mauricio Pochettino, Ramos ile ilgili olarak şunları söyledi; "Önümüzdeki aylarda göreceğiz. Ramos burada her zaman kazanmak isteyen harika bir kulüp bulacak. PSG dünyanın en büyük kulüplerinden biri"

Ramos neden Real Madrid'den ayrılabilir?

Real Madrid tarihinin efsane isimlerinin arasında yer alan Ramos, kamuoyuna kulüple ilgili herhangi olumsuz bir açıklama yapmadı. İspanyol devi belli bir yaşın üzerinde olan futbolculara bir yıllık sözleşme öneriyor ancak Ramos iki yıllık sözleşme istiyor.

Bazı kaynaklar Ramos ile Real Madrid'in arasındaki sorunun çözüldüğünü söylese de Real Madrid'in yaz aylarında bütçede kesintiler yapması gerekiyor. Bu durumda Ramos ile yapılacak olan sözleşmenin şartları zorlaşabilir.