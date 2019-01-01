Sergio Ramos: Neymar dünyanın en iyi 3 oyuncusundan biri

Kaptan Sergio Ramos, adı Real Madrid ile anılan Neymar hakkında olumlu ifadeler kullandı.

'in kaptanı Sergio Ramos, 'den ayrılması gündemde olan Neymar'ın “dünyanın en iyi üç futbolcusu” arasında olduğunu söyledi.

Sergio Ramos, transferi yılan hikayesine dönen Brezilyalı yıldız için övgü dolu ifadeler kullandı. Ramos gazetecilere verdiği demeçte, "Neymar harika bir futbolcu. Dünyanın en iyi üç oyuncusundan biri. Real Madrid hakkında birçok haber konuşulur, özellikle transfer dönemlerinde. Ancak oyuncular bu konularda soğukkanlı olmalı" şeklinde konuştu.

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Transfer döneminde şimdiye kadar Eden Hazard, Luka Jovic, Eder Militao, Ferland Mendy ve Rodrygo Goes gibi isimleri kadrosuna katan Real Madrid, Gareth Bale ve James Rodriguez ile yola devam etme kararı aldı.

İspanyol futbolcu, bu hamleler hakkında ise, "Yolumuza sahip olduklarımızla devam ediyoruz. Bale ve Rodriguez'i tekrar takıma eklemek başka bir çözüm" dedi.

Evinde Valladolid ile 1-1 berabere kalan Real Madrid, 1 Eylül Pazar günü deplasmanda 'e konuk olacak.