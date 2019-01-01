Sergio Ramos, Lionel Messi'yle aynı rekoru paylaştı

33 yaşındaki futbolcu, Leganes'e attığı golle sadece Lionel Messi'nin başarabildiği bir işin altına imza atmış oldu.

Sergio Ramos, artık, futbol tarihinin en önemli oyuncularından ile aynı rekora sahip.

'in 'i 5-0 yendiği maçta penaltıdan bir gol atan İspanyol savunma oyuncusu, daha önce sadece 'nın yaşayan efsanesi Messi'nin başardığı istatistiği yakaladı.

Haberin devamı aşağıda

Ramos, Messi'yle birlikte, 'da üst üste 16 sezon boyunca gol atan iki oyuncudan biri oldu.

2004-05 sezonunda formasıyla başlattığı seriyi devam ettiren 33 yaşındaki stoper, Avrupa'nın en golcü savunmacılarından biri olmaya devam ediyor. Ramos'un 486 lig maçında 62 golü bulunuyor.

Kariyeri boyunca kanat forvet, sahte 9 ve son zamanlarda 10 numara olarak görev alan Lionel Messi'nin La Liga'daki kariyer rekoru ise 457 maçta 423 gol.