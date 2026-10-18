Getafe Başkanı Angel Torres, Sergio Ramos konusunu bizzat gündeme getirdi. Torres, Radio Nacional'ın Tablero Deportivo programında "Gelebilir çünkü bu, bir süredir üzerinde çalıştığımız bir konu" dedi. Ramos'un "Potansiyel transferler listesinde yer aldığını" söyleyen Torres, oyuncunun kardeşi ve menajeri Rene ile görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Ancak kulüp başkanı beklentileri de düşürdü: Ramos sözleşmesiz bir oyuncu olarak her an transfer edilebilecek olsa da şu anda bir başka savunmacı öncelikleri arasında değil. Getafe daha çok kanatlara takviye arıyor. Torres'in kısa süre önce doğruladığı üzere, eski BVB yıldızı Jadon Sancho da bu bölge için adaylardan biri.

Torres, bir stoper ihtiyacı doğması hâlinde Ramos'un ocak ayı için aday olabileceğini söyledi. Eski dünya çapındaki oyuncuyla ilgilendiğini yineleyen Torres, 40 yaşındaki Ramos için "çok geç olmadığını" vurguladı.

Ramos son resmî maçına Aralık 2025'te CF Monterrey formasıyla çıktı. Meksika birinci liginde mücadele eden kulüple sözleşmesi geçen yılın sonunda bitti; Ramos, 1 Ocak'tan bu yana sözleşmesiz. Futbolcu olarak ilerleyen yaşına rağmen kariyerini noktalamak istemiyor.

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Sergio Ramos: Olağanüstü rakamlar, olağanüstü başarılar

Ramos, günümüzün en başarılı oyuncularından biri. Real Madrid formasıyla 671 resmî maça çıktı ve dört kez Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. İspanya millî takımıyla 180 maçta sahaya çıktı; iki kez Avrupa, 2010'da da dünya şampiyonu oldu.

Dünya çapındaki kariyerine Sevilla'da başlayan Ramos, Madrid'den ayrıldıktan sonra Paris Saint-Germain, bir kez daha Sevilla ve Monterrey formalarını giydi. Getafe'ye giderse geçen hafta Azulones ile sözleşme imzalayan Carvajal (34) ile aynı takımda oynayacak.

İkili, Real Madrid ve İspanya millî takımı formasıyla 236 maçta birlikte sahaya çıktı. Dört Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandılar; Carvajal, Ramos'un Madrid'den ayrılmasının ardından kupayı iki kez daha kaldırdı.