Sergio Ramos, İspanya tarihine geçti

Real Madrid'in 33 yaşındaki stoperi Sergio Ramos, İspanya Milli Takım tarihinin en çok forma giyen oyuncusu olan Iker Casillas'ı yakalamayı başardı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, grup karşılaşmaları ile devam ediyor.

F Grubu'nda İspanya ile Faroe Adaları karşı karşıya gelirken Sergio Ramos, bu maçta ilk 11 başlayarak eski takım arkadaşı Iker Casillas'ın rekorunu yakaladı.

Başarılı savunma oyuncusu, Faroe Adaları karşısında forma giyerek 167. maçına çıktı ve Casillas ile birlikte İspanya Milli Takımı formasını en fazla giyen oyuncu oldu.

Teknik direktör Robert Moreno, Romanya'yı 2-1 yendikleri maçtan Ramos ve Rodrigo Moreno haricindeki 9 oyuncuyu da değiştirerek Faroe Adaları karşısına çıktı.

İlk kez 26 Mart 2005'te milli kariyerine başlayan Ramos, Çin karşısında alınan 3-0'lık hazırlık maçında henüz 18 yaşındaydı.

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Ramos, 2008-2012 yılları arasında İspanya'nın uluslararası futbol arenasında büyük başarılar elde etmesinde, hem sağ bek hem de stoper olarak oynayarak kilit bir rol üstlenmişti.

İspanya Milli Takımı ile 21 gol atan Ramos, uluslararası turnuvalarda en fazla gol atan savunma oyuncusu olmaya da adım adım yaklaşıyor. Bunun yanı sıra Ramos, milli takımlarla en çok maça çıkan Avrupalı futbolcu olan Gianluigi Buffon'un rekorunu yakalamaya da 9 maç uzaklıkta.