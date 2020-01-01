Sergio Ramos: El Clasico normal bir maç değil

Real Madrid'in kaptanı, El Clasico öncesi verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

ile , 1 Mart Pazar günü El Clasico'da karşı karşıya gelecek.

Real Madrid'in tecrübeli defans oyuncusu Sergio Ramos, bu dev maç öncesi 'nın röportajında merak edilen soruları cevapladı.

Ramos'un röportajından öne çıkan detaylar şu şekilde:

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Kariyerinin bu döneminde kendini nasıl hissediyorsun?

Hem kişisel hem de mesleki açıdan gerçekten iyi bir yerde olduğumu düşünüyorum. Bu iyiye işaret. Her şey fiziksel olarak kendinizi nasıl koruduğunuzla alakalı. Bugün ise kendimi iyi hissediyorum ve takımımım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum.

Real Madrid'de 15. sezonunu geçiriyorsun. Başarının sırrı nedir? Bu kadar uzun süredir en üst seviyede kalmayı nasıl başardın?

İşin sırrı kesinlikle çok çalışmak, kendini adamak, konsantrasyonunu ve tutkunu kaybetmemek. Bu zor olabilir ama eğer kendinizi her sezon için hazırlarsanız, kazandığınız kupaları unutup, yeni kupalar kazanmak için isteğinizi kaybetmezseniz bunu başarırsınız.

Biraz da bu sezondan bahsedelim. Real Madrid kaptanı olarak sezonun bu zamanına kadar neler yaptın?

Geçtiğimiz sezonun ardından bu sezona başlangıcımız gerçekten çok zordu. Sadece fiziksel açıdan değil duygusal açıdan da kendimize gelmemiz gerekiyordu. Sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdürüp, La Liga'yı kazanmak istiyoruz. Doğru yoldayız; çalışmaya devam edip savunma ve hücum arasında doğru dengeyi sağlamalıyız. La Liga her geçen yıl daha da zorlaşıyor. Artık her maçı kazanacağınızı söyleyemiyorsunuz. Bütün takımlar size sorun çıkartabiliyor.

Zidane kendi felsefesini size nasıl aşıladı?

Zidane harika bir antrenör. Sadece teknik direktör olarak değil, oyuncu olarak da bu kulüple başarılar elde etti. Soyunma odasında gerçekten iyi iş çıkarıyor. Bir oyuncu olarak yaşadı, şimdi ise bir teknik direktör gibi yönetmesini biliyor. Herkesi motive tutmayı başarıyor. Bu Zizou'nun en büyük yeteneklerinden biri. Her bir oyuncudan tam olarak ne istemesi gerektiğini çok iyi biliyor. Onunla çalışmaktan çok mutluyuz. Umarım Zidane'la birlikte başka kupalar da kazanırız.

Real Madrid'de tarih yazmaya devam ediyorsun. Tarihte en çok El Clasico maçına çıkmış oyuncusun. Bu dünyanın en büyük maçı. Bu başarının senin için anlamı nedir?

Büyük bir ayrıcalık. Yıllar boyunca yapılan fedakarlıkların ve çok çalışmanın bir ödülü. Bu durumdan dolayı çok mutluyum. Umarım Real Madrid'de kalıp daha fazla derbiye çıkma şansı elde edebilirim. El Clasico normal bir maç değil.

Senden bir tane El Clasico seçmeni istesem hangi maçı tercih ederdin?

Çifte kupa kazandığımız sezonda Camp Nou'da 1-0 gerideydik. Maçın son dakikalarında Modric'in serbest vuruştan yolladığı ortaya yaptığım kafa vuruşuyla maça beraberliği getirmiştim. Ligdeki yarış için çok önemli bir noktaydı. Bu maçtan aylar sonra Malaga'da şampiyonluğumuzu ilan ettik. Attığım gol kazandığımız şampiyonluk için gerçekten çok önemli bir goldü. Bu maç belki en önemli veya yüksek profilli El Clasico olmayabilir ama kesinlikle hiç unutmayacağım bir maçtı.

El Clasico'nun öneminden bahsettin. Barcelona maçından önceki hafta ve maça çıkmadan önceki son dakikalarda aklından neler geçiyor?

Eğer o hafta Şampiyonlar Ligi veya kupa maçı yoksa çok farklı oluyor. Bu maç bizim ligimizi ve ligdeki oyuncuları daha önemli hale getiren bir olay. Tecrübe kazanmak için harika bir maç. Ben biraz geri çekilip, konsantre olmaya ve maça hazırlanmaya çalışıyorum.

Pazar günü oynanacak maç için neler hissediyorsun?

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İki takım birbirine çok yakın. Puan farkı çok az ve maçın sonucu bütün sezonu etkileyecek ama yine de sezonun sonuna uzun bir yol ve toplanabilecek çok puan var. Her şey olabilir. Ancak kendi taraftarımız önünde alacağımız bir galibiyet bizim için çok önemli. Bize ekstra bir motivasyon verecektir ve saha güçlü kalmamızı sağlayacaktır.

Sergio Ramos - Messi gibi iki en üst düzey oyuncunun düellosunu izlemekten dolayı çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Bu düellonun bir parçası olman hakkında ne düşünüyorsun?

Messi'ye büyük saygı duyuyorum. Bence tarihin en büyük oyuncularından bir tanesi. Umarım Pazar günü onun günü olmaz ve biz daha iyi bir sonuçla oradan ayrılırız.