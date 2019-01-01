Sergio Aguero trafik kazası geçirdi

Manchester City'nin Arjantinli yıldızı Sergio Aguero, kulübün antrenman tesislerine giderken trafik kazası geçirdi.

15 Ekim Çarşamba günü sabahı antrenman için tesislerine giden Arjantinli golcü Sergio Aguero trafik kazasına karıştı.

Aguero kazayı yara almadan atlatırken kullandığı araçta maddi hasar meydena geldi. ile 19 Ekim Cumartesi günü oynanacak Premier Lig maçı öncesi gerçekleşen kazanın ardından Arjantinli yıldızın tedaviye ihtiyacı olmadığı açıklandı.

Çarşamba günü yaşanan kaza Aguero'nun karıştığı ilk trafik kazası değil. 2017 yılında Amsterdam'da bindiği bir taksinin yol kenarındaki ağaca çarpması sonrası 31 yaşındaki yıldızın kaburgalarında kırık meydana gelmişti.

2018-19 sezonunda Manchester City ile Premier Lig'de toplam 21 kez gol sevinci yaşayan Sergio Aguero, bu sezon takımıyla çıktığıyla sekiz karşılaşmada sekiz gol ve iki asist ile mücadele etti.