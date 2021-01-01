Sergio Aguero, Pep Guardiola'nın listesinde yer almak için en iyisini yapmalı

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arjantinli yıldız Sergio Aguero'yu ilk 11 listesini yazmak için acele etmiyor.

Manchester City'nin forveti Sergio Aguero, 2011'den beri çatısı altında olduğu kulüpte efsane bir figür olmasına rağmen Pep Guardiola onu listesine hemen yazmayı düşünmüyor.

Galibiyet serisini 20 maça çıkaran İspanyol teknik adam seçimlerinde seçici davranabilir.

Pep Guardiola ne dedi?

Manchester City Menajeri, West Ham United ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Sergio Aguero'nun City'de oynamak için elinden gelenin en iyisini yapması gerektiği konusunda Pep Guardiola şöyle konuştu:

"Bunu biliyor. Bunu ilk günden beri biliyor, sahadaki oyuncular sahada olmayı hak ediyorlar."

"İlk günden itibaren mesajım şu: İki saat önce ne yaptıksak şu anda bitti."

"Bu yalnız Sergio için değil, herkes için geçerli. Adil kararlar vermeye çalışıyorum. Bir oyuncu için adil olan diğeri için haksızlık olabilir."

"Sergio bizim için çok önemli. Kulüp tarihindeki en önemli golü attı."

"Ona yardım etmek istiyoruz ve başaracak."

Sergio Aguero ne zamandır yok?

Premier Lig'in 26. haftasında West Ham United'a karşı oynanan mücadelede sahneye çıkan Aguero, 3 Ocak'ta Chelsea ile oynanan karşılaşmanın ardından bir daha sahada görev almamıştı.

32 yaşındaki oyuncu Covid-19'a yakalandıktan sonra araya giren 14 maçı da kaçırdı.

Aguero'nun yalnızca 11 maçta sahne aldığı bu sezon kulüple veda sezonu olabilirdi. Covid-19'un yanı sıra iki diz ve bir uyluk sakatlığı geçirdi.