Sergio Agüero, Lionel Messi'ye Inter Miami'de eşlik edecek: "Şimdi Miami'ye gidiyorum!"

- Agüero, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi zaferine eşlik etti
- Eski kulübünün turnuvadaki ilk zaferi
- Sırada Miami olduğuna dair şaka yaptı
NE OLDU? Manchester City efsanesi Sergio Agüero, eski kulübünün Inter'e karşı kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine eşlik etti. Eski kulübünün sonunda bu kupayı kazanmasından mutlu olan Agüero sırada Miami'ye gitmeyi planladığını söyledi.
NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Agüero şunları söyledi: "Öncelikle çok mutluyum. City'yi çok seviyorum. Sonunda Manchester City başardı. Artık Messi ile Miami'ye gidiyorum!"
BÜYÜK RESİM: Sergio Agüero, Lionel Messi'nin PSG'de geçirdiği süre boyunca başarılı olduğunu savundu.
ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:Getty Images
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