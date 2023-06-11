Sergio Agüero, Lionel Messi'ye Inter Miami'de eşlik edecek: "Şimdi Miami'ye gidiyorum!"

İdil Erin Tetik
Messi-Aguero 2022Getty Images
L. MessiMan CityŞampiyonlar LigiInter MiamiMLS

Manchester City efsanesi Sergio Agüero, eski kulübüyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra Messi için Maimi'ye yola koyulacağına dair şaka yaptı.

  • Agüero, Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi zaferine eşlik etti
  • Eski kulübünün turnuvadaki ilk zaferi
  • Sırada Miami olduğuna dair şaka yaptı

NE OLDU? Manchester City efsanesi Sergio Agüero, eski kulübünün Inter'e karşı kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine eşlik etti. Eski kulübünün sonunda bu kupayı kazanmasından mutlu olan Agüero sırada Miami'ye gitmeyi planladığını söyledi.

NE SÖYLENDİ? BT Sport'a konuşan Agüero şunları söyledi: "Öncelikle çok mutluyum. City'yi çok seviyorum. Sonunda Manchester City başardı. Artık Messi ile Miami'ye gidiyorum!"

BÜYÜK RESİM: Sergio Agüero, Lionel Messi'nin PSG'de geçirdiği süre boyunca başarılı olduğunu savundu.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

Sergio Aguero Lionel Messi Argentina 2022Getty Images

Lionel Messi Inter MiamiGetty/GOALManchester City Inter Milán Champions League 2023@ManCityES/@Inter

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