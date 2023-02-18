Arjantinli eski golcü, kendisinden son derece emin...

NE OLDU? Agüero'yu İspanya'nın Orihuela bölgesindeki bir genelevde, ünlü Twitch yayıncısı Ibai Llanos ile birlikte gösteren müstehcen fotoğraflar kısa süre önce internette paylaşıldı.

Çok konuşulan fotoğrafların ardından, ortaya birçok spekülasyon atıldı.

Ancak İspanyol dergisi Hola.com, fotoğrafların bir Twitter kullanıcısı tarafından oluşturulan sahte görüntüler olduğunu kanıtladı.

BÜYÜK RESİM: Arjantinli eski futbolcu, Twitter'da fotoğraflar hakkında şunları yazdı:

"O görüntüler tam anlamıyla aptallık!" Agüero tarafından kullanılan "salchichas" teriminin gerçek anlamı "sosis" ancak Arjantin'de "aptal" ifadesi olarak da kullanılıyor.

Ve böylece Agüero, kendisiyle ilgili paylaşılan fotoğrafın yalan olduğunu birinci ağızdan yalanlamış oldu.

SIRADA NE VAR? Hola, sahte olduğu belirtilen fotoğrafla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu sahte fotoğraf, haber dedikleri şeyin ve medyanın savaştığı şeyin açık bir örneği...

"Bu tweette görülen ekran görüntüleri yanlış, bunlar montaj.

"HOLA tasarımı kullanıldı. Hiçbir şekilde gerçek değil.

"Bununla ilgili yasal işlem başlatıyoruz."