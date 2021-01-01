"Sergio Agüero'nun İspanya'ya gideceğinden eminim"

Bir dönem Başakşehir forması da giyen Arsenal ve Manchester City'nin eski oyuncusu Gael Clichy, Agüero'nun La Liga'ya transfer olacağını düşünüyor.

Tamam Erling Haaland kadar değil belki ama hepimiz, Manchester City'den sezon sonunda ayrılacak olan Sergio Agüero'nun da hangi takıma gideceğini merak ediyoruz.

Arjantinli yıldız Premier Lig'de mi kalacak yoksa İngiltere dışına mı çıkacak?

Agüero için birçok kulüp aday olarak ortaya atılırken, Arsenal ve Manchester City'nin eski sol beki Gael Clichy de konuyla ilgili yorumda bulundu. Ona göre Arjantinli yıldız, kariyerine İngiltere'de değil İspanya'da devam edecek.

Ne söylendi?

Gael Clichy, Stadium Astro kanalına verdiği demeçte konuyla ilgili şunları söyledi:

"Aslında onun Premier Lig'de kalabileceğini görüyorum. Çünkü ligin genel gol krallığında üçüncü ve ikinci sıraya tırmanmak isteyecek. Manchester City'de 10 yıl yeter. Daha zevk alabileceği bir yere taşınacağını düşünüyorum.

"Kendini başka bir İngiliz kulübünde görebiliyor mu? Soru bu. Güneşi sever.

"Lig tarihinin gol krallığında üçüncü veya ikinci sıraya yükselmesini isterdim anca Agüero'nun Premier Lig'den uzaklaşacağını düşünüyorum.

"Oyun tarzı açısından Arsenal'in ona uygun bir takım olduğunu düşünüyorum. Güzel futbol oynuyorlar ve gol pozisyonları yaratıyorlar, ama oraya gideceğinden gerçekten şüpheliyim. İspanya'ya gideceğinden ise oldukça eminim."

Sergio Agüero nereye gidebilir?

Arjantinli yıldız, Atletico Madrid forması giydiği dönemde 234 maçta 101 gol kaydetti.

Oyuncunun İspanya'ya dönüşü tartışılırken, Barcelona'nın da bir golcü arayışında olduğu biliniyor. Sergio Agüero eğer bu konuda hevesliyse, onu önümüzdeki sezon Arjantin'den takım arkadaşı Lionel Messi ile aynı takımda görebiliriz.

Tabii Messi, Barcelona'dan ayrılmazsa.

Büyük resim

Agüero şimdilik, Manchester City'deki oyununa odaklanmış durumda. Pep Guardiola'nın ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmak Borussia Dortmun ile mücadele içinde olacak.

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Arjantinli yıldız, 15 maçta üç gol atabildi.