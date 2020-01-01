Sergio Agüero, Premier Lig'de bir rekor daha kırdı

Manchester City'nin Arjantinli oyuncusu Sergio Agüero, Premier Lig'de geçtiğimiz ayın en değerli oyuncusu seçilerek ödülü 7. kez kucakladı.

Manchester forması giyen Sergio Agüero, Premier Lig'de Ocak ayının en değerli oyuncusu seçildi ve bir rekor daha kırdı.

Ödülü 7. kez kucaklayan Arjantinli futbolcu, Harry Kane ve Steven Gerrard'ı geride bırakarak, aynı zamanda bu ödülü en çok kazananan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

31 yaşındaki santrfor ödülü ilk olarak 2013 Ekim ayında ve son olarak da 2019 Şubat'ta kazanmıştı.

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Premier Lig tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanına da sahip olan Sergio Agüero, 2020 Ocak ayı içerisinde çıktığı 3 lig maçında 6 gol atıp 1 asist yaptı.