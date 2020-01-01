Sergio Agüero: O gol kaderimde vardı

Arjantinli yıldız, Manchester City tarihine geçmesini sağlayan golün gelişimini tekrar anlattı.

'nin Arjantinli golcüsü Sergio Agüero, 1 Kasım 2017 tarihinde 'yle oynanan ve İngiliz ekibin deplasmanda 4-2 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında attığı golle, gol sayısını 177'ye çıkartarak Eric Brooks'un 79 yıllık rekorunu kırıp, kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olmuştu.

Karşılaşmanın 69. dakikasında gelişen Manchester City atağında Leroy Sane'nin düşmesinin ardından topu bir anda önünde bulan Agüero, takımını 3-2 öne geçiren golü kaydetmişti.

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Bu önemli karşılaşmanın tekrarı Manchester City'nin resmi internet sitesinde yayınlandı. Yayına konuk yorumcu olarak katılan Agüero tarihi golün detaylarını paylaştı.

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Agüero "1 gol daha attığım takdirde kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olacağımı biliyorum. Maçtaki atmosfer harikaydı. Napoli taraftarları gerçekten büyük bir baskı oluşturuyordu. O maçta gol atacağımı bilmiyorum ama deneyeceğimden emindim. Maçta durum 2-2 iken Napoli öne geçmek adına net bir pozisyon yakaladı ama Ederson izin vermedi ve kontra atağa çıktı. Leroy topu aldığında ona seslendim ama o yere düştü ve top benim önüme geldi. Topu alt köşeye göndermeye kararlıydım ve golü kaydettim. Harika bir goldü. Rekoru kırmıştım. Fantastik bir geceydi. O gol kaderimde vardı. Tekrar izlerseniz, Leroy düştükten sonra top Kevin'a veya herhangi bir yere gidebilirdi ama bana geldi" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu 376 maça çıktığı Manchester City kariyerinde 257 gol ve 61 asistlik performans sergiledi.