Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan istediği sözleşme belli oldu

Teknik Direktör Sergen Yalçın, kendisine üç yıllık teklif yapılmasına rağmen bir yıllık sözleşme istedi.

Geçtiğimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile henüz sözleşme uzatmadı.

NTV Spor'da yer alan habere göre, siyah - beyazlı yönetim başarılı çalıştırıcıya üç yıllık sözleşme önerirken, Sergen Yalçın ise kontratın bir yıllık olmasını istedi. Yalçın'dan gelen bu teklifi değerlendiren Beşiktaş yönetimi, resmi imzaların bu hafta atılmasını planlıyor.

Yeni kontrat için yapılacak görüşmeler sırasında Sergen Yalçın'ın kadro planlaması ve transferlerle ilgili yönetime bir rapor sunacak.

Sergen Yalçın'ın kariyerinden satırbaşları

Futbolculuk kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan ve ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da formalarını giyen Yalçın çeşitli Anadolu kulüplerinde forma giydikten sonra aktif futbol yaşantısına son verdi.

Beşiktaş altyapısında antrenörlüğe başlayan Yalçın sırasıyla, Gaziantepspor, Sivasspor, tekrar Gaziantepspor, Kayserispor, Eskişehirspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor'u çalıştırdı.

48 yaşındaki antrenör 2019/2020 sezonunun ortasında Abdullah Avcı'nın yerine Beşiktaş'ın teknik direktörü oldu.