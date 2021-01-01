Sergen Yalçın'dan VAR hakemleri açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Gençlerbirliği maçı sonrasında konuştu

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın karşılaşma sonunda açıklamalarda bulundu. Genç teknik adam mücadelede takımının iki golünü atan Cenk Tosun için; "Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken camiasına büyük katkı yapmış bir oyuncu... İnşallah şimdi bize, sezon sonunda da milli takımımıza önemli bir katkı yapar" diye konuştu.

"VAR'DAKİLER KAHVE, ÇAY İÇSİN..."

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle; "Benim hakemler hakkında çok konuştuğumu söylüyorlar. Ne yapalım konuşmayalım mı? Son maçlarda verilen, verilmeyen kararlara bakın. VAR'dakiler çay, kahve içsin biz konuşmayalım mı?

Oyuncularımız gol pozisyonlarına çok rahat davranıyor. İkinci golü daha erken atsak bizim için daha rahat bir oyun olabilirdi."

Beşiktaş bu skorun ardından puanını 51 yaparak averajla ikinci sırada yer aldı. Siyah - beyazlılar ligde gelecek maç evinde Denizlispor'u konuk edecek.