Sergen Yalçın'dan rakiplere mesaj: Kimse heveslenmesin

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Sivasspor maçının ardından şampiyonluk yarışıyla ilgili konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Sivaspor ile 0-0 berabere kalarak son iki haftada dört puan kaybetti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın neler söyledi?

Başarılı çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamada şampiyonluğun birinci adayının kendileri olduğunu vurguladı.

"Kimse şampiyonluk yarışından vazgeçtiğimizi düşünmesin. Kadroda kim varsa sahaya onunla çıkarız. Kimse fazla heveslenmesin. Beşiktaş şampiyonluğun 1 numaralı adayıdır. Diğerleri 2. ve 3. olur.

"Puan kayıpları olabilir. Sivasspor zor bir deplasman. Bu beraberlik planlarımız içinde vardı. Geçen hafta kazanmamız gereken maçta puan kaybettik.

"Aboubakar'ı kaybettik. Larin'i keyfimden çıkarmadım. Sakatlandı. Eleştiriler saçma oluyor.

"Bize maç kazandırmasını beklediğimiz futbolcularımız bugün üretkenlikten uzak kaldılar. Rakibimiz de iyi savunma yaptı. Zevksiz bir maçtı ve 0-0 normal skor. Sahanın en iyisi Fırat Aydınus'tu."

Aboubakar'ın sakatlığı ne durumda?

Sergen Yalçın sakatlanarak oyundan çıkan Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar'ın büyük ihtimal kalan haftalarda görev yapamayacağını açıkladı. BB Erzurumspor karşılaşmasında sakatlanan Cenk Tosun da sezonu kapatmıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'de gelecek hafta sahasında Kayserispor ile karşılaşacak.