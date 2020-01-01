Sergen Yalçın'dan isyan: "Bence VAR'ı kaldırın!"

Sergen Yalçın, Alanyaspor maçının ardından hakem kararlarını sert bir dille eleştirdi...

Süper Lig'in 12. haftasında Aytemiz 'a 2-1'lik skorla boyun eğen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Sergen Yalçın maça iyi başlamadıklarını belirtirken, "Oyuna çok iyi başlayamadık. Rakip baskıyla başladı ve baskıdan çıkmakta zorlandık. Ama rakibe de çok fazla pozisyon vermedik. Kaybettik, olabilir. Her maçı kazanacağız diye bir şey yok. Alanyaspor da çok güçlü bir takım." dedi.

Hakem karararını sert bir dille eleştiren Sergen Yalçın, "Sağ olsun VAR'daki arkadaşlar yine devreye girdiler. Penaltı mı değil mi bakarsınız. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. Verilen penaltılar olacak iş değil. Futbol artık doğal bir oyun olmaktan çıktı. VAR'da oturan arkadaşların eline geçti. Kimin kazanacağı onların elinde artık. Rıdvan'a vurulan dirsek sarı kart mı bilmiyorum. Bir bakın. Çocuğun kaşı dağıldı, tedavi oldu kenarda. Biz sadece rakiplerle oynamıyoruz maçlarımızı. Maalesef başka etkenlerle de mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Maçlarımızda hep VAR devreye giriyor. Bu şartlarda nasıl mücadele edeceğimizi düşünüyoruz şu an içerde. Tamamen bunun planını programını yapıyoruz." diye konuştu.

Daha fazla takım

"Serdar Tatlı'ya buradan şunu söyleyeyim; hakemler tam bir felaket." diyen Yalçın, sözlerine şöyle devam ettİ: "Kiminle mücadele edeceğimizi şaşırdık. maçında bile Fenerbahçe'yi mağdur gösterdiler. İnanamıyoruz bu olanlara! Bir tavsiyem daha var; bence VAR'ı kaldırın. Hakemler hata yapabilirler. Ama bu şekilde olmaz. Oyunun doğallığı ortadan kalktı. Bu şekilde Avrupa'da başarılı falan olamayız biz. Anca kendi kendimize burada konuşuruz."