Sergen Yalçın'a yeni sözleşme teklifi!

Beşiktaş, göreve çok iyi bir başlangıç yapan kulübün efsane ismi Sergen Yalçın’a 3 yıllık yeni kontrat önerisinde bulunacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde gerçekleştireceği büyük yapılanma doğrultusunda ilk adımı teknik ekipte atma kararı aldı.

Fanatik'ten Süleyman Hatısaru'nun haberine göre siyah beyazlılar, 1.5 yıllık anlaşmaya vardıkları Sergen Yalçın'a yeni sözleşme teklif edecek.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve kurmaylarının yaptığı görüşmede Sergen Yalçın’a, 3 yıllık yeni bir kontrat teklif edilmesi kararlaştırıldı.

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Göreve geldiği Şubat ayından itibareen Süper Lig'de 10 karşılaşmaya çıkan 46 yaşındaki teknik direktör, 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.