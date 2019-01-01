Sergen Yalçın'a indirim geldi

Kasımpaşa maçında kırmızı kart görerek 4 maç men alan Sergen Yalçın'ın cezasını TFF Tahkim Kurulu 3'e indirdi.

Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, BtcTurk Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın 4 maçlık cezasını 3'e indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, Süper Lig'in 10. haftasındaki müsabakasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 4 maç men ve 26 bin lira para cezasının, 3 maç men ve 21 bin 700 lira olarak düzeltilmesine karar verdiği bildirildi.

Götepe mücadelesinde takımının başında yer alamayan Yalçın, ve karşınında da kulübesinde yer alamayacak ve cezasını tamamlayacak.

Ali Koç ve Ahmet Ağaoğlu'nun cezaları onandı

Tahkim Kurulunun, Fenerbahçe'nin 120 bin, sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç'un 50 bin ile 'un 100 bin, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun 150 bin ve yöneticisi Ömer Sağıroğlu'nun 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin liralık para cezasını ise onadığı aktarıldı.