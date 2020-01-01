Sergen Yalçın: Yılı galibiyetle kapatmak güzeldi

Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktörü Sergen Yalçın oyuncularının performansını övdü.

Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakipleri karşısında doğru futbol oynadıklarını belirterek, "Yılın son maçını galibiyetle kapatmak güzeld." dedi.

Eksik oyuncuların olduğuna dikkati çeken Yalçın, "Ancak onların yerine oynayacak oyuncularımız da var. Sezon başından beri hastalık ve sakatlıktan dolayı birçok oyuncuyu kullanamadık. Yine de yerine oynayan isimler sırıtmıyor, iyi performans sergiliyor. Özellikle bugünkü bireysel performanslardan çok mutluyuz. Hedefe doğru yürüyen, yarışmacı kimliğini koruyan, zor süreci atlatan ve normalleşmeye başlayan bir Beşiktaş camiası var. Zor maç periyodu geliyor. Oraya da bütün oyuncuları sağlıklı şekilde hazırlayıp, iyi çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

Oynadıkları 14 lig maçında 28 puan topladıklarını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İki puan ortalama var. Bunu biraz daha yukarı çıkarabilirsek, sona kadar devam edebiliriz. Beklediğimiz pozisyona geldik. İstediğimiz pozisyona gelirken, bir sürü badire atlattık. Ancak sadece sahada kaldık, oynadığımız maçlara odaklandık. Oyuncularımızın sağlığını tutmaya çalışıyoruz, onları pozitif tutmaya gayret ediyoruz. Farklı oyuncuları da kullanıyoruz."

"Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak"

Şampiyonluğu veya hedefleri konuşmanın erken olduğunu kaydeden Yalçın, "Ocak ve şubat ayları çok belirleyici olacak. Mart ayında hedefi konuşabiliriz. Ocak ve şubatta ciddi maç trafiği var" ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "Bir-iki oyuncuyu takıma katmak istiyoruz. Buna ekonomi ne kadar elverecek, transfer edecek bütçemiz var mı bilmiyorum. İmkan olursa transfer yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Taraftarlarımızı istiyoruz"

Yeni yılla ilgili beklentilerini aktaran Yalçın, "Yeni yıldan beklentimiz, bir an önce pandeminin bitmesi. Artık bu herkesi zorlamaya başladı. Sağlıklı bir hayat bekliyoruz. En önemlisi, taraftarlarımızı istiyoruz. Boş statlarda oynamak zevk vermiyor. Atmosfer, heyecan yok. Herkes için zor. Belki ocak, şubat, mart gibi maçlar taraftarlara açılabilir. Onlar da yanımızda olur. Birlikte sevinir, birlikte üzülürüz" diyerek sözlerini tamamladı.