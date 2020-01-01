Sergen Yalçın: "Umarım ligi üçüncü sırada bitiririz"

Sergen Yalçın, Kasımpaşa karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyeti değerlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşısında aldıkları 3-2'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

beIN Sports'a konuşan Yalçın zor bir dönemden geçtiklerine değinirken, "Kasımpaşa önemli oyunculara sahip, fizik gücü yüksek bir takım. Aşağıdan kurtulup bu noktalara gelmesi tesadüf değil. Onları tebrik ediyorum. Bu dönemde maç oynamak çok zor. Çok zorlanıyoruz. Sakatlarımız, cezalı oyuncularımız oluyor. Çok fazla eksilmeye başladık. Kalan maçların bir an önce bitip oyuncularımızın dinlenmesi gerekiyor. Bugün oyuncularım ciddi bir karakter ortaya koydular ikinci yarıda. Kasımpaşa'ya karşı maç çevirmek çok zor. Oyuncularımız tebrik ediyorum." dedi.

Sergen Yalçın, ligi üçüncü sırada tamamlamak istediklerini de belirtirken, şöyle devam etti: "Kalan hafalarda lig üçüncülüğünü yakalayabilir miyiz bilmiyorum, zor maçlar var önümüzde. Umarım son maçları kazanıp ligi üçüncü sırada bitiririz."

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Burak ve Gökhan'ın durumu

Yalçın, sakatlıkları nedeniyle oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül'ün durumlarıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Burak ve Gökhan'ın MR'ları çekilecek. Şahsi görüşüm, bir sonraki maçta onları kullanamayacağımız yönünde. Umarım sezonu kapatmazlar. Birlik ve beraberlik içinde sezonu bitirmek istiyoruz. Umarım iyi skorlarla ve iyi oyunlarla kalan haftaları tamamlarız."