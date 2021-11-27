Süper Lig'deki kötü gidişatını durdurmak isteyen Beşiktaş, 14. haftada Giresunspor karşısında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı.

Bu sonuçla birlikte ligdeki son dört maçından da mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş'ta taraftar, maçın ardından tribünden ayrılmayarak takıma tepki gösterdi.

Neler yaşandı?

Maçın ardından staddan ayrılmayan Beşiktaş taraftarı, "Sergen buraya, hesap ver taraftara" şeklinde tezahüratta bulundu.

Ancak Yalçın, bu çağrıya cevap vermeyerek taraftarların yanına gitmedi. Sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar da stadı terk etmeye başladı.

Ayrıca maçın sonunda oyunculardan yalnızca Valentin Rosier taraftarların yanına gitti ve özür diledi.

Fransız oyuncu, maç sonu röportajında ise şunları söyledi:

"Taraftarların kızgınlığını anlayabiliyorum. Çünkü kendi sahamızda maç kaybediyoruz. Bu forma için daha fazlasını yapmamız gerekiyor. Bu tip mağlubiyetler gerçekten çok can acıtıyor. Lig zor ama iyi oynamıyoruz. Bizi izlemeye gelen taraftarlarımız para veriyorlar ve zamanlarını harcıyorlar."

“Zor bir dönemden geçiyoruz ve bu durumun üstesinden gelemiyoruz. Geçen sezon yakaladığımız o şey her neyse, o bu sezonda yok. Oyuncular, teknik heyet burada bir çözüm üretebilir. Bu forma için daha fazlasını verebiliriz, daha fazla çabalayabiliriz. Bu sonuçtan dolayı özür diliyoruz.”

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"Sorumluluk bende"

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Yalçın, kötü sonuçların sorumluluğunu üstlendi:

"Uzun süredir düşüş içerisindeyiz ve bunun sorumlusu benim, üzgünüz. Böyle olmasını istemezdik ama futbol bazen insanı başka yerlere götürebiliyor. Geçen sezon nasıl iyiysek bu sezon o kadar kötüyüz."

“Hiçbir çözüm bulamıyoruz. Taraftarlarımızdan da kendim ve takımım adına özür diliyorum. Onlara daha fazlasını vermek isterdik ama bu sezon bunu yapamadık. Bunun da sorumluluğu bende."